Характеристики товара
Описание
Обивка из светло-бежевого велюра мягко отражает свет, создавая ощущение спокойствия и уюта, а зеркальные металлические ножки придают модели современную выразительность и визуальную лёгкость.
Благодаря подлокотникам и продуманной эргономике, стул не только красив, но и невероятно удобен — идеален для долгих бесед за столом или спокойных вечеров с бокалом вина.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота900 мм
- Цветбежевый, золотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.60 кг
- Изделия стопируютсяНет