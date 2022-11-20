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Кресло EP-300 Экокожа Коричневый

Артикул: CH-053-355
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840/955 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья400/515 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркаснемонолитный, металл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветкоричневый

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