Настоящее фото товара Кресло Nootropic, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Nootropic, серый
8 оценок
10 090
Кресло Nootropic, серый - фото 1Кресло Nootropic, серый - фото 2Кресло Nootropic, серый - фото 3Кресло Nootropic, серый - фото 4Кресло Nootropic, серый - фото 5Кресло Nootropic, серый - фото 6Кресло Nootropic, серый - фото 7Кресло Nootropic, серый - фото 8
Кресло Nootropic, серый

Артикул: CH-084-341
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки627 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет
