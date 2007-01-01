Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Modern – итальянский характер и утончённый стиль
Уникальная трёхножная конструкция придаёт модели динамичный силуэт, а мягкая велюровая обивка в бежевом оттенке создаёт ощущение уюта и тепла. Глянцевые ножки из нержавеющей стали добавляют изысканный акцент, делая стул стильным дополнением интерьера.
Благодаря износостойким материалам стул Modern сохраняет свою элегантность на долгие годы. Он станет идеальным выбором как для классической столовой, так и для современной кухни-гостиной, подчёркивая вкус и статус владельца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина610 мм
- Высота790 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.60 кг
- Изделия стопируютсяНет