Характеристики товара
Описание
Стул Одди — стиль и практичность в каждой детали.
Материалы и комфорт. Стул обтянут экокожей шоколадного цвета, которая не только приятна на ощупь, но и отличается долговечностью и лёгкостью в уходе. Металлический каркас и ножки черного цвета подчеткивают современный и универсальный стиль.
Дизайн и эргономика. Мягкое сиденье и спинка выполнены с декоративной прострочкой, создающей объёмный геометрический рисунок. Изогнутые формы сиденья обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Компактность и отсутствие подлокотников делают модель универсальной для любого пространства.
Прочность и универсальность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и долговечность. Лаконичный дизайн позволяет ему гармонично вписаться как в домашний, так и коммерческий интерьер.
Область применения. Идеально подойдёт для использования на кухне, в гостиной, кафе или ресторане. Стул Одди — это сочетание элегантного дизайна и функциональности для тех, кто ценит комфорт и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина550 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки22 кг
- Габариты упаковки для логистики770
- Изделия стопируютсяНет