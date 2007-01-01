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Стул Одди экокожа шоколадный

Артикул: CH-074-697
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Одди — стиль и практичность в каждой детали.

Материалы и комфорт. Стул обтянут экокожей шоколадного цвета, которая не только приятна на ощупь, но и отличается долговечностью и лёгкостью в уходе. Металлический каркас и ножки черного цвета подчеткивают современный и универсальный стиль.

Дизайн и эргономика. Мягкое сиденье и спинка выполнены с декоративной прострочкой, создающей объёмный геометрический рисунок. Изогнутые формы сиденья обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Компактность и отсутствие подлокотников делают модель универсальной для любого пространства.

Прочность и универсальность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и долговечность. Лаконичный дизайн позволяет ему гармонично вписаться как в домашний, так и коммерческий интерьер.

Область применения. Идеально подойдёт для использования на кухне, в гостиной, кафе или ресторане. Стул Одди — это сочетание элегантного дизайна и функциональности для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22 кг
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Одди экокожа шоколадный
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