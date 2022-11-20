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Диван Рондо - фото 1

Диван Рондо

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный диван для холлов, кафе, залов ожидания и т.п. Хорошо подходит для кухни или прихожей.

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ) Кат.1 Кат.2 Кат.3 Кат.4 Кат.5
Диван 1100мм 110х82х60 9290 10090 10790 11590 12290
Диван 1200мм 120х82х60 9690 10490 11190 11990 12690
Диван 1300мм 130х82х60 10090 10790 11590 12290 13090
Диван 1400мм 140х82х60 10490 11190 11990 12690 13490
Диван 1500мм 150х82х60 10790 11590 12290 13090 13890
Диван 1600мм 160х82х60 11190 11990 12690 13490 14190
Диван 1700мм 170х82х60 11590 12290 13090 13890 14590
Диван 1800мм 180х82х60 11990 12690 13490 14190 14990
Диван модульный
1000мм 		100х82х60 10990 11690 12390 13190 13890
Диван модульный
1100мм 		110х82х60 11390 12090 12790 13490 14190
Диван модульный
1200мм 		120х82х60 11690 12390 13190 13890 14590
Диван модульный
1300мм 		130х82х60 12090 12790 13490 14190 14990
Диван модульный
1400мм 		140х82х60 12390 13190 13890 14590 15290
Диван модульный
1500мм 		150х82х60 12790 13490 14190 14990 15690

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