Характеристики товара
Описание
Стильный диван для холлов, кафе, залов ожидания и т.п. Хорошо подходит для кухни или прихожей.
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Стильный диван для холлов, кафе, залов ожидания и т.п. Хорошо подходит для кухни или прихожей.
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Кат.1
|Кат.2
|Кат.3
|Кат.4
|Кат.5
|Диван 1100мм
|110х82х60
|9290
|10090
|10790
|11590
|12290
|Диван 1200мм
|120х82х60
|9690
|10490
|11190
|11990
|12690
|Диван 1300мм
|130х82х60
|10090
|10790
|11590
|12290
|13090
|Диван 1400мм
|140х82х60
|10490
|11190
|11990
|12690
|13490
|Диван 1500мм
|150х82х60
|10790
|11590
|12290
|13090
|13890
|Диван 1600мм
|160х82х60
|11190
|11990
|12690
|13490
|14190
|Диван 1700мм
|170х82х60
|11590
|12290
|13090
|13890
|14590
|Диван 1800мм
|180х82х60
|11990
|12690
|13490
|14190
|14990
|Диван модульный
1000мм
|100х82х60
|10990
|11690
|12390
|13190
|13890
|Диван модульный
1100мм
|110х82х60
|11390
|12090
|12790
|13490
|14190
|Диван модульный
1200мм
|120х82х60
|11690
|12390
|13190
|13890
|14590
|Диван модульный
1300мм
|130х82х60
|12090
|12790
|13490
|14190
|14990
|Диван модульный
1400мм
|140х82х60
|12390
|13190
|13890
|14590
|15290
|Диван модульный
1500мм
|150х82х60
|12790
|13490
|14190
|14990
|15690
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