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Настоящее фото товара Кресло Морис, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Морис
36 оценок
25 890
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Кресло Морис

Артикул: CH-050-228
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Морис - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья650 мм
  • Высота до сиденья180 мм
  • Вес19 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.70 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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