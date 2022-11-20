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Кресло Moris

Артикул: CH-050-228
8 оценок
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Пуф Ispani

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья180 мм
  • Обивкавелюр Premier 15
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Фото с производства

Фотография товара Кресло Moris, велюр Premier 09 от компании ChiedoCover.Фотография товара Кресло Moris,велюр Premier 15 от компании ChiedoCover. Смотреть все

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