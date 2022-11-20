Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина660 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Высота до сиденья180 мм
- Обивкавелюр Premier 15
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
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Кресло Ribera, голубой
Кресло Ribera, розовой
Кресло Ribera, желтый
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Кресло Tippi, серо-коричневый
Кресло Линкольн
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