Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес4.84 кг
- Объем0.201 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветголубой, серый
- Страна изготовленияРоссия
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
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