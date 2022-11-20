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Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец - фото 1Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец - фото 2Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец - фото 3Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец - фото 4Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец - фото 5Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец - фото 6

Стул Корсе пыльно-голубой / черный глянец

Артикул: CH-035-343
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес4.84 кг
  • Объем0.201 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветголубой, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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