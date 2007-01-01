Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Organic, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Organic, белый
10 оценок
8 390
Стул Organic, белый - фото 1
Стул Organic, белый

Артикул: CH-083-317
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул ORGANIC изготовлен из массива гeвеи – каучукового дерева. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалдерево, массив
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

