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Диван Runo - фото 1

Диван Runo

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Диван Wolsly трехместный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина2200 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материалдерево, металл
  • Материал сиденьяткань

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