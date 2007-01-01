Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Parker, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Parker, черный
11 оценок
41 790
Стул Parker, черный - фото 1Стул Parker, черный - фото 2Стул Parker, черный - фото 3Стул Parker, черный - фото 4Стул Parker, черный - фото 5

Стул Parker, черный

Артикул: CH-080-026
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Parker — это современная и стильная модель, которая органично впишется в деловой интерьер и подчеркнёт статус владельца. Элегантный силуэт с высокой спинкой создаёт солидный образ, обеспечивая при этом комфорт в течение рабочего дня. Обивка кресла выполнена из износостойкой ткани. Внутренний наполнитель — адаптивная пена memory foam, которая подстраивается под форму тела и обеспечивает мягкую, но упругую посадку. Подлокотники из алюминия с накладками из ткани сочетают в себе лаконичность формы и удобство. Алюминиевая крестовина диаметром 70 см придаёт конструкции устойчивость и прочность. Механизм качания мультиблок позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его в нескольких положениях. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес40 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул Parker, черный
Стул Parker, черный
41 790
