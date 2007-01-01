Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Педро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Педро, черный
13 оценок
2 090
Стул Педро, черный - фото 1

Стул Педро, черный

Артикул: CH-069-579
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья385 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Воздушная модель стула имеет интересный дизайн спинки, представляющую собой крестообразное пресечение нескольких металлических нитей, образующих в центре маленькие ромбики. Каркас стула выполнен из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья385 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

