Характеристики товара
Описание
Воздушная модель стула имеет интересный дизайн спинки, представляющую собой крестообразное пресечение нескольких металлических нитей, образующих в центре маленькие ромбики. Каркас стула выполнен из металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина490 мм
- Высота875 мм
- Ширина сиденья385 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет