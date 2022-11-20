Товар в корзине. Перейти
Стул Wisbone, черный - фото 1Стул Wisbone, черный - фото 2

Стул Wisbone, черный

Артикул: CH-051-540
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул обеденный Грег, черный
Стул обеденный Грег, черный
Следующий Стул Wisbone, бежевый
Стул обеденный Грег, черный

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Wishbone Style с металлическим основанием и сидением из джута - натурального текстильного волокна. Это отличный выбор для тех, кто заботится о здоровье и комфорте своих гостей. Материал гипоаллергенен, устойчив к грязи и пыли. Жесткое и прочное волокно не подвергается деформации, может выдерживать значительные нагрузки и способствует правильному распределению веса.

Металлический каркас обеспечивает прочность и надежность конструкции, что позволяет стулу выдерживать большие нагрузки до 150 кг и использоваться в течение длительного времени.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 92*57*52
Вес брутто: 16,000
Объем: 0,273

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Высота спинки315 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки16 кг

Похожие товары

Распродажа
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7908
6 290 ₽
33

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

Стул Kongsberg, Azure, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, Azure, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
74

Стул Kongsberg, Azure, белые ножки

Распродажа
Стул Роза, велюр графит, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, велюр графит, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79019
9 590 ₽
42

Стул Роза, велюр графит, металлические ножки

Распродажа
Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневыеНастоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от9 79011
10 990 ₽
42

Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые

Распродажа
Стул Solar, серый велюрНастоящее фото товара Стул Solar, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽
61

Стул Solar, серый велюр

Распродажа
Стул Тони, гобелен синие СовыНастоящее фото товара Стул Тони, гобелен синие Совы, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6904
8 990 ₽
52

Стул Тони, гобелен синие Совы

Кресло пластиковое Net, ментоловыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Net, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
41

Кресло пластиковое Net, ментоловый

Распродажа
Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19021
10 290 ₽
59

Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные

Стул Маллин, велюр черный, ночжки черныеНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
87

Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные

Стул АураНастоящее фото товара Стул Аура, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
60

Стул Аура

С этим товаром покупают

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
71

Стул Вертекс 20мм

Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99025
5 290 ₽
330

Стул Кьявари Золото, деревянный

Настоящее фото товара Стул Виота 210, крем, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
75

Стул Виота 210, крем

Стул Victory, латтеНастоящее фото товара Стул Victory, латте, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
98

Стул Victory, латте

В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Диамант пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽Оптовая цена
48

Стул Диамант пластиковый, белый

Стул пластиковый Fold, складной, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Fold, складной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
38

Стул пластиковый Fold, складной, белый

Стул Керолайн, графитовыйНастоящее фото товара Стул Керолайн, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
5

Стул Керолайн, графитовый

Другие товары из раздела стулья для общепита

Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
52

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
47

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
36

Стул пластиковый Cross, белый

Распродажа
Стул Olys, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Olys, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3903
4 490 ₽Оптовая цена
83

Стул Olys, велюр серый

Стул Бастер, стальной каркасНастоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
82

Стул Бастер, стальной каркас