Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Wishbone Style черный с сиденьем из джута
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Высота спинки315 мм
- Вес6.5 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветчерный
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики920
- Изделия стопируютсяНет