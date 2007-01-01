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Настоящее фото товара Стул Wisbone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Wisbone, черный
26 оценок
9 39048
17 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Wisbone, черный - фото 1Стул Wisbone, черный - фото 2Стул Wisbone, черный - фото 3Стул Wisbone, черный - фото 4Стул Wisbone, черный - фото 5
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Стул Wisbone, черный

Артикул: CH-051-540
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Wishbone Style черный с сиденьем из джута

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Высота спинки315 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветчерный
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики920
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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