Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Wishbone Style с металлическим основанием и сидением из джута - натурального текстильного волокна. Это отличный выбор для тех, кто заботится о здоровье и комфорте своих гостей. Материал гипоаллергенен, устойчив к грязи и пыли. Жесткое и прочное волокно не подвергается деформации, может выдерживать значительные нагрузки и способствует правильному распределению веса.
Металлический каркас обеспечивает прочность и надежность конструкции, что позволяет стулу выдерживать большие нагрузки до 150 кг и использоваться в течение длительного времени.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 92*57*52
Вес брутто: 16,000
Объем: 0,273
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина500 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Высота спинки315 мм
- Вес6.5 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки16 кг