Характеристики товара
Описание
Стул Petra, натуральный орех / бирюзовый
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Ширина500 мм
- Глубина630 мм
- Ширина сиденья500 мм
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