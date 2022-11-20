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Стул Petra

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Petra, натуральный орех / бирюзовый

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина630 мм
  • Ширина сиденья500 мм
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