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стул Safir, рогожка

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стул Safir, бежевая экокожа

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материалрогожка

стул Safir, рогожка — выполненные заказы

Фотография товара Стул Safir, бинго 3, цвет каркаса-венге от компании ChiedoCover.Стул Safir, бинго 3, цвет каркаса-венгеФотография товара Cтул Safir, велюр Veronaa 735, ножки-белая эмаль от компании ChiedoCover.Cтул Safir, велюр Veronaa 735, ножки-белая эмаль Фотография товара Стул Safir, Zizi 037, цвет каркаса-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Safir, Zizi 037, цвет каркаса-чёрная морилкаФотография товара Стул Safir, велюр персиковый, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Safir, велюр персиковый, цвет ножек-лак
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