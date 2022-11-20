Характеристики товара
Описание
Ткань - гобелен Аррабес
Каркас - старинный орех
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина510 мм
- Вес5,2 кг
- Материал каркасадерево
Ткань - гобелен Аррабес
Каркас - старинный орех
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный