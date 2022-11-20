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Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех - фото 1Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех - фото 2Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех - фото 3Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех - фото 4Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех - фото 5Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех - фото 6

Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань - гобелен Аррабес
Каркас - старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материал каркасадерево

Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех — выполненные заказы

Фотография товара Стул Safir, гобелен Аррабес, ножки-бук, старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Safir, гобелен Аррабес, ножки-бук, старинный орехФотография товара Стул Safir, шенилл Ontario deep sea, каркас-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Safir, шенилл Ontario deep sea, каркас-старинный орехФотография товара Стул Safir, бинго 3, цвет каркаса-венге от компании ChiedoCover.Стул Safir, бинго 3, цвет каркаса-венге
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