Характеристики товара
Описание
Сиденье и ножки выполнены из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Спинка выполнена из поликарбоната.
По запросу сиденье и спинка могут быть выполнены с матовой отделкой: 01С, 09С, 22С.
Накладки на ножках выполнены из полиуретана.
Дополнительно можно приобрести подушку на сиденье.
Подходит для использования на открытых пространствах.
Можно штабелировать по 8 штук
Объем упаковки: 0.34 м3
Вес брутто: 5.82 кг
Размер упаковки: 670х525х955 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина520 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4,98 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет