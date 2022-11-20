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Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый - фото 1Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый - фото 2

Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый

Артикул: CH-052-583
13 оценок
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Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Сиденье и ножки выполнены из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Спинка выполнена из поликарбоната.
По запросу сиденье и спинка могут быть выполнены с матовой отделкой: 01С, 09С, 22С.
Накладки на ножках выполнены из полиуретана.
Дополнительно можно приобрести подушку на сиденье.
Подходит для использования на открытых пространствах.
Можно штабелировать по 8 штук

Объем упаковки: 0.34 м3

Вес брутто: 5.82 кг

Размер упаковки: 670х525х955 мм

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4,98 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Отзывы

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