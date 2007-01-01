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Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), голубой - фото 1
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Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), голубой

Артикул: CH-077-693
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель 2021 года. Стул LUX — это не просто стул, это первый проект, который интерпретирует сиденья как гибкую систему, предназначенную для сидения в любом месте и в любое время в течение нашей повседневной жизни.Стул отличается элегантной композицией, основанной на чередовании заполненных и пустых пространств, придавая ему сильную индивидуальность, делая его ярким и в то же время деликатным.Сидень выполнено из высококачественного итальянского пластика матовой текстуры. 100% экологичен. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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