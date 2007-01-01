Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул July, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул July, черный, белый
12 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Стул July, черный, белый - фото 1Стул July, черный, белый - фото 2Стул July, черный, белый - фото 3Стул July, черный, белый - фото 4

Стул July, черный, белый

Артикул: CH-083-096
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина452 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5.28 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Минималистичный дизайн и простые линии стула July подходят для использования на открытых площадках, террасах, офисах, кафе и ресторанов. Его лаконичная эстетика легко вписывается в любой интерьер, будь то современный лофт или классическое пространство.

Стул с пластиковым каркасом July - это выбор тех, кто ценит простоту, надежность и стиль.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье и каркас стула выполнены из полипропилена с армирующими добавками и выдерживают продолжительные нагрузки . Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 250 кг.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ готовый пластиковый стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Широкая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, что, в свою очередь, создаёт оптимальные условия для работы, учебы и отдыха.



СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Готовый стул состоит из отдельных частей: сидение и каркас. Вы можете выбрать любую модель и цвет стула в нашем конструкторе.



Обращаем ваше ВНИМАНИЕ на то, что отгрузка отдельных частей стула (сиденья, спинки) не осуществляется.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина452 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5.28 кг
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки2.09 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Фрак, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, малиновый

45
Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock

47
Фотография товара Стул пластиковый Cool, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Cool, антрацит

47
Фотография товара СТУЛ MARCEL, РОСС ЛАВГРОУВ STYLE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ MARCEL, РОСС ЛАВГРОУВ STYLE, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

СТУЛ MARCEL, РОСС ЛАВГРОУВ STYLE

50
Настоящее фото товара Cтул Khasumi черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Cтул Khasumi черный

45
Фотография товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный

44
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Стул Давид, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Давид, черный

71
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Crown прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crown прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Crown прозрачный банкетный разборный

8
Фотография товара Стул Эрин, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эрин, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Эрин, зеленый

14
Фотография товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, мятный

10
В наличии 8 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана

48
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный

6
Фотография товара Подушка с завязками на стул, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
740

Подушка с завязками на стул, светло-серый

48
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый

40
Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, антрацит

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, синий

35
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, фуксия (розовый)

44
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул Митч салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч салатовый

69
Настоящее фото товара Стул Эрд, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Эрд

78
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ

128
Фотография товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

55
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Америго, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Америго, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Стул Америго, прозрачный

34
В наличии 75 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, оливковый

37
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Анна, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Анна, серый

7
Распродажа
Фотография товара Стул барный Chloe bar, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Chloe bar, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29042
8 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Chloe bar, темно-серый

8
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Nolan, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nolan, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Nolan, белый

8
Фотография товара Стул Jin, красный, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jin, красный, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Jin, красный, черный муар

6
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул July, черный, белый
Стул July, черный, белый
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана

48
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный

6
Фотография товара Подушка с завязками на стул, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
740

Подушка с завязками на стул, светло-серый

48
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14

Акции для вас

Новость от 18.10.2019 Страшные скидки
Страшные скидки

Думаете, ничего не боитесь? Тогда предлагаем вам ужасающую акцию!

Новость от 22.08.2021 Представляем новые модели стульев лета 2021
Представляем новые модели стульев лета 2021

Натуральные материалы, минималистичный дизайн и природные цвета обивки — актуальные модели стульев из массива бука от ChiedoCover.

Новость от 05.12.2022 Места для всех. Складные стулья
Места для всех. Складные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности