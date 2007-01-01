Характеристики товара
Описание
COLLEGE - современный дизайн для школьного и офисного сегмента. Сиденье выполнено из высококачественного итальянского пластика. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт. Поворотное основание на 4-колесных опорах, удобная корзина для хранения вещей, прочный планшет для письма из полиуретана с ламинированной поверхностью — это самая инновационная версия коллекции COLLEGE. Благодаря использованию высококачественных материалов стулья долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина680 мм
- Высота820 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет