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Настоящее фото товара Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки
26 оценок
5 99046
10 990 ₽
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Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки - фото 1Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки - фото 2Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки - фото 3
Распродажа

Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки

Артикул: CH-052-071
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Валенсия SN велюр зеленый золотые ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес4.65 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалвелюр
  • Цветзеленый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.5 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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