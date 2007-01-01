Характеристики товара
Описание
Стул барный Валенсия SN велюр зеленый золотые ножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина430 мм
- Высота1050 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес4.65 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалвелюр
- Цветзеленый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.5 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет