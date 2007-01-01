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Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см
26 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см - фото 1Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см - фото 2Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см - фото 3Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см - фото 4Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см - фото 5Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см - фото 6Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см - фото 7

Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см

Артикул: CH-022-377
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1015 мм
  • Ширина сиденья320 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный полубарный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.

Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1015 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес6.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки14.7 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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