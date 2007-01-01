Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый - фото 1Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый - фото 2Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый - фото 3Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый - фото 4Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый - фото 5Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый - фото 6Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый - фото 7
NEW

Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый

Артикул: CH-078-047
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Nevis 360 град поворот с возвратом, серый шенилл, черный
Фотография товара Стул Nevis 360 град поворот с возвратом, серый шенилл, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Mode 360 темно-cерый, велюр, черный
Фотография товара Стул Mode 360 темно-cерый, велюр, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом — изысканность и комфорт в современном стиле.

Материалы и дизайн. Мягкая велюровая обивка серого цвета создает элегантный и сдержанный образ, подчеркивающий стиль интерьера. Каркас из прочного металла добавляет устойчивости и долговечности, а минималистичный дизайн без подлокотников делает модель легкой и универсальной.

Эргономика и функциональность. Высота стула 101,5 см подходит для полубарных стоек, обеспечивая удобство использования в различных зонах. Подставка для ног и поворотный механизм добавляют функциональности, делая стул удобным для долгого использования.

Прочность и универсальность. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя надежность и устойчивость. Современный стиль и мягкие линии позволяют использовать стул на кухне, в баре, кафе или лаундж-зоне.

Дополнительные особенности. Серый велюр в сочетании с металлическими ножками создает гармоничный и стильный акцент в интерьере. Практичность материалов и продуманная конструкция делают стул отличным выбором для любых современных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1015 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела полубарные стулья

Товар в корзине

Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый
Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, серый
9 650
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
114 920
127 682 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.