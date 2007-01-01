Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом — изысканность и комфорт в современном стиле.
Материалы и дизайн. Мягкая велюровая обивка серого цвета создает элегантный и сдержанный образ, подчеркивающий стиль интерьера. Каркас из прочного металла добавляет устойчивости и долговечности, а минималистичный дизайн без подлокотников делает модель легкой и универсальной.
Эргономика и функциональность. Высота стула 101,5 см подходит для полубарных стоек, обеспечивая удобство использования в различных зонах. Подставка для ног и поворотный механизм добавляют функциональности, делая стул удобным для долгого использования.
Прочность и универсальность. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя надежность и устойчивость. Современный стиль и мягкие линии позволяют использовать стул на кухне, в баре, кафе или лаундж-зоне.
Дополнительные особенности. Серый велюр в сочетании с металлическими ножками создает гармоничный и стильный акцент в интерьере. Практичность материалов и продуманная конструкция делают стул отличным выбором для любых современных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота1015 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет