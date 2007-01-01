Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Ponpoun — стиль и комфорт в каждом элементе
Материалы и цвета. Полубарный стул Ponpoun выполнен в стильном зеленом цвете, обит приятным на ощупь шениллом. Каркас и ножки изготовлены из прочного черного металла, обеспечивающего надежность и устойчивость конструкции.
Дизайн. Эта модель привлекает внимание необычной формой спинки — мягкий цилиндрический валик добавляет оригинальности и поддерживает комфорт при посадке. Четкие линии каркаса и тонкие ножки создают легкий, воздушный силуэт, который идеально вписывается в современный интерьер.
Комфорт и удобство. Благодаря высоте 91 см стул подходит для барных стоек и высоких обеденных столов. Широкое сиденье с плотным наполнителем обеспечивает комфортную посадку, а перекладины в нижней части каркаса служат удобной подставкой для ног.
Стиль и универсальность. Стул Ponpoun идеально дополнит интерьер кухни, бара, кафе или террасы. Его лаконичный и современный дизайн органично сочетается с минималистичным, индустриальным или скандинавским стилем
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина635 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Вес упаковки22.40 кг
- Габариты упаковки для логистики980
- Изделия стопируютсяНет