Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Ponpoun, тёмно-серый, бордо - фото 1Стул полубарный Ponpoun, тёмно-серый, бордо - фото 2Стул полубарный Ponpoun, тёмно-серый, бордо - фото 3

Стул полубарный Ponpoun, тёмно-серый, бордо

Артикул: CH-074-752
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Victoria Ghost NEW серый
Фотография товара Стул Victoria Ghost NEW серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Марк, экокожа Линкольн 206, ножки металл
Фотография товара Стул Марк, экокожа Линкольн 206, ножки металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Ponpoun — стиль и комфорт в каждом элементе

Материалы и цвета. Полубарный стул Ponpoun выполнен в стильном сочетании бордового сиденья и темно-серой спинки, обитых приятным на ощупь шениллом. Каркас и ножки изготовлены из прочного черного металла, обеспечивающего надежность и устойчивость конструкции.

Дизайн. Эта модель привлекает внимание необычной формой спинки — мягкий цилиндрический валик добавляет оригинальности и поддерживает комфорт при посадке. Четкие линии каркаса и тонкие ножки создают легкий, воздушный силуэт, который идеально вписывается в современный интерьер.

Комфорт и удобство. Благодаря высоте 91 см стул подходит для барных стоек и высоких обеденных столов. Широкое сиденье с плотным наполнителем обеспечивает комфортную посадку, а перекладины в нижней части каркаса служат удобной подставкой для ног.

Стиль и универсальность. Стул Ponpoun идеально дополнит интерьер кухни, бара, кафе или террасы. Его лаконичный и современный дизайн органично сочетается с минималистичным, индустриальным или скандинавским стилем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.40 кг
  • Габариты упаковки для логистики980
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела полубарные стулья

Товар в корзине

Стул полубарный Ponpoun, тёмно-серый, бордо
Стул полубарный Ponpoun, тёмно-серый, бордо
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности