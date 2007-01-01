Характеристики товара
Описание
Элегантность и комфорт. Барный стул Ziggi привносит стиль и удобство в любой интерьер. Обивка выполнена из мягкого велюра в черном цвете, гармонично вписывающемся в современный дизайн. Прочная металлическая основа обеспечивает долговечность и надежность, а цвет каркаса подчеркивает изысканность стула.
Дизайн и функциональность. Сиденье и спинка стула мягкие, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Поворотный механизм добавляет удобства, позволяя легко перемещаться и общаться. Отсутствие подлокотников придает модели легкость и компактность. Подставка для ног обеспечивает дополнительное удобство и комфорт.
Прочность и универсальность. Высота стула составляет 115 см, идеально подходя для барных стоек и высоких столов. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует устойчивость и безопасность.
Стиль и применение. Модель выполнена в современном стиле, позволяя использовать её на кухне, в баре, кафе или лаундж-зоне. Стул легко чистится и поддерживает аккуратный внешний вид благодаря устойчивости велюра к износу.
Дополнительные особенности. Стул оснащен удобной подставкой для ног, обеспечивая комфортную посадку и подходя для ежедневного использования. Современный и функциональный стул Флекс станет идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и удобство в интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Высота1150 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет