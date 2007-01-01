Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый
15 оценок
8 490
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый - фото 1Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый - фото 2Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый - фото 3Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый - фото 4

Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый

Артикул: CH-080-573
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Бриф DD привлекает с первого взгляда своим лаконичным и в то же время выразительным дизайном. Обивка из мягкого букле тёмно-серого цвета добавляет уют и теплоту, а округлая форма спинки и сиденья не только эстетична, но и обеспечивает комфортную посадку. Благодаря слегка изогнутой спинке, стул поддерживает естественную посадку. Мягкое сиденье на прочном стальном каркасе позволяет удобно расположиться, а перекладина для ног служит надежной опорой и делает посадку ещё более комфортной. Прочные чёрные ножки из стали обеспечивают уверенную устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом лёгкость внешнего облика. На концах ножек предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Благодаря возможности стопировки, стулья удобно хранить и перемещать, что особенно актуально для заведений с высокой проходимостью. Бриф DD — удачный выбор как для дома, так и для коммерческих пространств. Он отлично подойдёт для кухни, барной стойки, обеденной зоны, а также кафе, ресторанов и лаунж-пространств, где важны и эстетика, и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Высота посадочного места 680 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад

41
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Меган, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр серый

26
Фотография товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый

30
Фотография товара Стул Одди, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр коричневый

26
Фотография товара Стул офисный Jack black черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jack black черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул офисный Jack black черный

33
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
Фотография товара Кресло Manon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Manon, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Кресло Manon

37
Настоящее фото товара Стул Стефан, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, бежевый

13
Настоящее фото товара Стул Филл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, бежевый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09044
16 090 ₽Оптовая цена

Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас

11
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Кессел, массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кессел, массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от93 490
Оптовая цена

Стол Кессел, массив-дуба

11
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от144 090
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый

30
Фотография товара Стол Торвальд обсидиан / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Торвальд обсидиан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 090
Оптовая цена

Стол Торвальд обсидиан / черный

43
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Натуральное дерево

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол TURN квадратный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол TURN квадратный ажурный

42
Фотография товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стол Монте К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 6-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-3, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-3

45
Фотография товара Стол АРКОС 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 20, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 20

49
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99018
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890

Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер

49

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Арманд экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена

Стул Арманд экокожа коричневый

26
Фотография товара Стул Munster от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Munster, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Munster

7
Фотография товара Стул Dublin, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dublin, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Dublin, бежевый

7
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул без подлокотников Flow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул без подлокотников Flow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Стул без подлокотников Flow, оливковый

5
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

11
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), желтый

6
Фотография товара Стул Marinete, велюр, тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, тёмно-серый

26
В пути 100 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул обеденный Флорео букле светло-серый

15
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Полубарный Бриф DD велюр тёмно-серый

10

Товар в корзине

Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый
Стул полубарный Бриф DD букле темно-серый
8 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Кессел, массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кессел, массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от93 490
Оптовая цена

Стол Кессел, массив-дуба

11
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от144 090
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый

30
Фотография товара Стол Торвальд обсидиан / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Торвальд обсидиан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 090
Оптовая цена

Стол Торвальд обсидиан / черный

43
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Натуральное дерево

12
В наличии 4 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности