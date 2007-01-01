Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Валенсия SN пэчворк
Стул Валенсия SN пэчворк
13 оценок
4 790
Стул Валенсия SN пэчворк - фото 1Стул Валенсия SN пэчворк - фото 2Стул Валенсия SN пэчворк - фото 3Стул Валенсия SN пэчворк - фото 4

Стул Валенсия SN пэчворк

Артикул: CH-080-695
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Валенсия – универсальная модель, подходящая для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни. Мягкие спинка и сидение образуют единый каркас, что делает стул более прочным и долговечным. Скругленные углы и отсутствие скрепляющих элементов позволяют без напряжения принимать естественные позы. Стандартная высота сидения (47 см) обеспечивает комфортную посадку для людей любого роста. Тканевая обивка обладает хорошей гигроскопичностью, не вызывает раздражения кожи, проста в уходе. Яркий дизайн стула выполнен в стиле пэчворк. Опора и ножки стула выполнены из металла, окрашенного в цвет натурального дерева. Стул Валенсия органично вписывается как в современные (лофт, сканди, поп-арт, минимализм), так и в классические интерьеры. Благодаря износостойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов стул можно использовать в условиях интенсивной эксплуатации в таких местах:

кафе;
ресторанах быстрого питания;
барах;
на выездном обслуживании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Вес упаковки4.90 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяНет
