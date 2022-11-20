Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 1Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 2Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 3Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 4Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 5Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 6

Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-798
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки золото
Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки золото
Следующий Стул полубарный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото
Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки золото

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда полубарный справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветбежевый
С этим товаром покупают
Стул Хит 25ммНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
23

Стул Хит 25мм

Табурет Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
27

Табурет Лофт-12 М барный

Настоящее фото товара Скамья Стрит 2, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена
2

Скамья Стрит 2

Пуф Кавачи, желтый/ черный муарНастоящее фото товара Пуф Кавачи, желтый/ черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
9

Пуф Кавачи, желтый/ черный муар

Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графитНастоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графит, произведённого компанией ChiedoCover
11 000
Оптовая цена
12

Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графит

В наличии 2 шт.
Стол Лидер 23, белый матовый, каркас сереброНастоящее фото товара Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
33

Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро

Стул АматоНастоящее фото товара Стул Амато, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
4

Стул Амато

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский