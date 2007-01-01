Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Валенсия SN велюр розовый золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Валенсия SN велюр розовый золотые ножки
26 оценок
6 29053
13 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Валенсия SN велюр розовый золотые ножки - фото 1
Распродажа

Стул полубарный Валенсия SN велюр розовый золотые ножки

Артикул: CH-052-653
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, серый, полубарный
Фотография товара Стул Тони, серый, полубарный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый
Фотография товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Валенсия SN велюр розовый золотые ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Вес4.38 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.8 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Барная стойка Парсон, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, черная

58
Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт

34
Фотография товара Барный стол Хансевилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хансевилл, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Барный стол Хансевилл

38
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75
Фотография товара Барная стойка Origa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Origa, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290

Барная стойка Origa

6
Фотография товара Барная стойка Парсон, столешница hpl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, столешница hpl, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Барная стойка Парсон, столешница hpl

97
Фотография товара Барный стол Леморей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Барный стол Леморей

34
Фотография товара Стол барный Лондэйл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лондэйл, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Стол барный Лондэйл

14
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный

7
  • белый
  • черный
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4903
8 690 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела полубарные мягкие стулья

Фотография товара Стул Минт полубарный, шенилл голубой, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Минт полубарный, шенилл голубой, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Минт полубарный, шенилл голубой, ножки бук

9
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Albert, кожа белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Albert, кожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 99026
51 190 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Albert, кожа белый

10
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Rolf, кожа капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Rolf, кожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от27 99031
40 390 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Rolf, кожа капучино

15
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Molly, зеленая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Molly, зеленая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99067
56 590 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Molly, зеленая ткань

10
  • серый, черный
  • зеленый, черный
  • бежевый, черный
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Molly, бежевая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Molly, бежевая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99067
56 590 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Molly, бежевая ткань

11
  • серый, черный
  • зеленый, черный
  • бежевый, черный
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул полубарный Barkley, серый микровелюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Barkley, серый микровелюр, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Стул полубарный Barkley, серый микровелюр

7
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Douglas, черный бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Douglas, черный бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99065
39 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Douglas, черный бархат

14
  • черный
  • серый, черный
  • бежевый
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Douglas, серый бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Douglas, серый бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99065
39 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Douglas, серый бархат

6
  • черный
  • серый, черный
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Douglas, бежевый бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Douglas, бежевый бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99070
39 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Douglas, бежевый бархат

5
  • черный
  • серый, черный
  • бежевый
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул полубарный Barrie, ретро-красный кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Barrie, ретро-красный кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Стул полубарный Barrie, ретро-красный кожа

7
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Валенсия SN велюр розовый золотые ножки
Стул полубарный Валенсия SN велюр розовый золотые ножки
от 6 290
13 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Барная стойка Парсон, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, черная

58
Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт

34
Фотография товара Барный стол Хансевилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хансевилл, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Барный стол Хансевилл

38
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75

Акции для вас

Новость от 28.07.2025 Что такое стиль лофт?
Что такое стиль лофт?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Коллекция Лион
Коллекция Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.07.2026 Стулья Фолд
Стулья Фолд

Перейдите, чтобы узнать подробности