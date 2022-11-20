Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото - фото 1

Стул полубарный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

Артикул: CH-034-799
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные
Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные
Следующий Стул полубарный Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные
Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки черные

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда полубарный справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветрозовый
С этим товаром покупают
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металлНастоящее фото товара Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99022
8 890 ₽
15

Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл

Настоящее фото товара Люстра Grace 10, произведённого компанией ChiedoCover
от55 890
Оптовая цена
10

Люстра Grace 10

В наличии 14 шт.
Подвесное кресло Sevilla Velour белоеНастоящее фото товара Подвесное кресло Sevilla Velour белое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
10

Подвесное кресло Sevilla Velour белое

Стул Ува N, серый/ белыйНастоящее фото товара Стул Ува N, серый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
6

Стул Ува N, серый/ белый

Кресло для руководителя АРТЕКС Н ХРОМНастоящее фото товара Кресло для руководителя АРТЕКС Н ХРОМ, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
9

Кресло для руководителя АРТЕКС Н ХРОМ

Кресло офисное / Бордо CF / черная экокожа / алюминий крестовина Настоящее фото товара Кресло офисное / Бордо CF / черная экокожа / алюминий крестовина , произведённого компанией ChiedoCover
53 390
Оптовая цена
16

Кресло офисное / Бордо CF / черная экокожа / алюминий крестовина

Торшер Томми, бронзаНастоящее фото товара Торшер Томми, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
4

Торшер Томми, бронза

Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский