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Стул полубарный Barkley, серый микровелюр

Артикул: CH-063-175
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эргономичная и стильная модель, в которой соединены плавные линии, элегантные складки и утончённые ножки. Но как и прежде главным остаётся невероятное удобство посадки!


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Цвет ножекЧерный матовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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