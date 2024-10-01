Характеристики товара
Описание
Эргономичная и стильная модель, в которой соединены плавные линии, элегантные складки и утончённые ножки. Но как и прежде главным остаётся невероятное удобство посадки!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина500 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Цвет ножекЧерный матовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт