Характеристики товара
Описание
Высокий полубарный стул Douglas - это воплощение аристократичности, утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего!
Высокая спинка, плавно переходящая в небольшие подлокотники, глубокое сиденье обеспечивают комфортную посадку. Стул выполнен в мягком велюре с элегантной декоративной прострочкой в виде ромбов, создающих ощущение многофактурности. С ней стул выглядит особенно шикарно! Тонкие металлические ножки скрыты под тканью, в которой выполнен сам стул, грациозно завершают образ изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина485 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал сиденьябархат
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Цвет ножекв цвет стула
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт