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Стул полубарный Douglas, бежевый бархат - фото 1Стул полубарный Douglas, бежевый бархат - фото 2Стул полубарный Douglas, бежевый бархат - фото 3Стул полубарный Douglas, бежевый бархат - фото 4Стул полубарный Douglas, бежевый бархат - фото 5

Стул полубарный Douglas, бежевый бархат

Артикул: CH-063-193
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высокий полубарный стул Douglas - это воплощение аристократичности, утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего!

Высокая спинка, плавно переходящая в небольшие подлокотники, глубокое сиденье обеспечивают комфортную посадку. Стул выполнен в мягком велюре с элегантной декоративной прострочкой в виде ромбов, создающих ощущение многофактурности. С ней стул выглядит особенно шикарно! Тонкие металлические ножки скрыты под тканью, в которой выполнен сам стул, грациозно завершают образ изделия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина485 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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