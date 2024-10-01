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Стул полубарный Rolf, кожа капучино

Артикул: CH-063-124
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский полубарный стул Rolf – торжество минимализма! Лаконичность и простота форм, отсутствие лишних деталей создают законченный образ. Стул полностью выполнен в регенерированной коже, которая подчеркивает каждый изгиб спинки и сиденья, утонченность и невесомость конструкции!

Металлические ножки как продолжение спинки и сиденья обтянуты кожей такого же цвета. Неоспоримым преимущество данной модели является практичность и долговечность материалов, из которых она выполнена, легкость в уходе, а также возможность его штабелирования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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