Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Валенсия SN велюр серый золотые ножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина420 мм
- Высота915 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья620 мм
- Вес4.38 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.8 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет