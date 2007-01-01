Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный
14 оценок
24 490
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный - фото 1Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный - фото 2Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный - фото 3Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный - фото 4Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный - фото 5

Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный

Артикул: CH-089-186
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20 Лайт, велюр Велутто 38, каркас золото
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Велутто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames DAW белый
Фотография товара Стул Eames DAW белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул от ДипХаус под названием Манистер полубарный. Эффектный и модный дизайн, высококачественная обивка, прочный каркас - это все делает стул Манчестер полубарный незабываемым и таким идеальным в использовании.

Высота ножек:67 см.

Материал ножек:металл (цвет черный);

Материал основания:металл (цвет черный);

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес12 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-коричневый
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела мягкие стулья с подлокотниками

Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий

14
Фотография товара Стул Делия, шенилл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Делия, шенилл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Стул Делия, шенилл, бежевый

9
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
Новинка
Настоящее фото товара Стул барный Эссент, серая экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
37 190

Стул барный Эссент, серая экокожа, ножки черные

5
  • черный
  • светло-коричневый
  • серый, черный
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный
Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, темно-коричневая экокожа, ножки металл черный
24 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности