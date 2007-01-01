Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Делия — комфорт и стиль в каждой детали.
Обивка стула выполнена из шенилла — ткани с уникальной текстурой, которая отличается мягкостью, прочностью и хорошей износостойкостью. Шенилл легко чистится с помощью мягкой щетки или пылесоса, а также обладает высокой цветоустойчивостью, что помогает сохранить внешний вид стула на долгое время. Современный стиль с плавными линиями и мягкими подлокотниками придает стулу Делия элегантный и уютный вид. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку, делая этот стул идеальным выбором для длительных обедов или встреч.
Металлические ножки черного цвета не только придают стулу стабильность, но и прекрасно сочетаются с обивкой, подчеркивая элегантность всей композиции. Подпятники на ножках защищают напольное покрытие от повреждений.
Стул идеально впишется в любой интерьер — будь то дом, кухня, гостиная, спальня или коммерческие пространства, такие как рестораны и кафе. Это стильное и удобное дополнение для любых современных интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина570 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья515 мм
- Высота спинки300 мм
- Высота посадочного места 495 мм
- Вес8.5 кг
- Материал каркасаметалл, ДСП, ДВП
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветкоричневый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки195 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики730
- Изделия стопируютсяНет