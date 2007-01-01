Характеристики товара
Описание
Стул от ДипХаус под названием Манистер полубарный. Эффектный и модный дизайн, высококачественная обивка, прочный каркас - это все делает стул Манчестер полубарный незабываемым и таким идеальным в использовании.
Высота ножек:67 см.
Материал ножек:металл (цвет черный);
Материал основания:металл (цвет черный);
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина530 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-зеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет