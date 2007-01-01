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Настоящее фото товара Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, черная экокожа, ножки металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, черная экокожа, ножки металл черный
7 оценок
24 490
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, черная экокожа, ножки металл черный - фото 1Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, черная экокожа, ножки металл черный - фото 2Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, черная экокожа, ножки металл черный - фото 3Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, черная экокожа, ножки металл черный - фото 4Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, черная экокожа, ножки металл черный - фото 5

Стул полубарный Манистер, сиденье с наклоном, черная экокожа, ножки металл черный

Артикул: CH-089-187
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул от ДипХаус под названием Манистер полубарный. Эффектный и модный дизайн, высококачественная обивка, прочный каркас - это все делает стул Манчестер полубарный незабываемым и таким идеальным в использовании.

Высота ножек:67 см.

Материал ножек:металл (цвет черный);

Материал основания:металл (цвет черный);

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес12 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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