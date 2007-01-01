Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная
4 190
Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная - фото 1Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная - фото 2Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная - фото 3Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная - фото 4Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная - фото 5Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная - фото 6Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная - фото 7

Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная

Артикул: CH-077-469
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья585 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья585 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

