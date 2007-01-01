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Настоящее фото товара Стул полубарный Forma, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Forma, чёрный
13 оценок
12 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул полубарный Forma, чёрный

Артикул: CH-052-519
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина495 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изящный и стильный пластиковый полубарный стул - идеальное дополнение к любому современному дому. Стул предназначен для любителей современной мебели с нотками классического дизайна, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм, лофт, арт-деко.

Его элегантный дизайн, прочная конструкция и эргономичные характеристики делают его идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и стиль. Анатомическая спинка стула слегка наклонена назад, создавая идеальный угол для полного расслабления и уюта. Практичный материал из прочного пластика неприхотлив в обслуживании и легко моется, что делает его идеальным для использования в общественных пространствах, в саду, ресторанах, кафе и мероприятиях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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