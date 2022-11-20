Характеристики товара
Описание
Материал: полипропилен.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина470 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Каркаспластик
- Материалполипропилен
- Цветчерный
Материал: полипропилен.
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