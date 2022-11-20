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Стул полубарный Forma, чёрный

Артикул: CH-052-519
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: полипропилен.

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Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Каркаспластик
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

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