Характеристики товара
Описание
Изящный и стильный пластиковый полубарный стул - идеальное дополнение к любому современному дому. Стул предназначен для любителей современной мебели с нотками классического дизайна, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм, лофт, арт-деко.
Его элегантный дизайн, прочная конструкция и эргономичные характеристики делают его идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и стиль. Анатомическая спинка стула слегка наклонена назад, создавая идеальный угол для полного расслабления и уюта. Практичный материал из прочного пластика неприхотлив в обслуживании и легко моется, что делает его идеальным для использования в общественных пространствах, в саду, ресторанах, кафе и мероприятиях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина470 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалполипропилен
- Цветчерный
- Каркаспластик
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет