Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки18 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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