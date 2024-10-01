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Кресло Мерседес 1Д - фото 1

Кресло Мерседес 1Д

Артикул: CH-068-308
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки18 кг

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