Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Дон с мягкой полукруглой спинкой и сидением из ткани букле отлично впишется в обеденную зону любой современной кухни. Каркас металлический, ножки выполнены в черном цвете. Дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Прекрасно сочетается с обеденным или письменным столом.
Количество штук в коробке: 2 шт
Габариты всех коробов : 65*62*43
Вес брутто изделия: 9,70
Объем всех коробов : 0,17
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина625 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7,65 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Обивкаткань
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай