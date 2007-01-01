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Настоящее фото товара Стул Дон бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дон бежевый
26 оценок
15 9906
16 990 ₽
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Стул Дон бежевый - фото 1Стул Дон бежевый - фото 2Стул Дон бежевый - фото 3Стул Дон бежевый - фото 4Стул Дон бежевый - фото 5
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Стул Дон бежевый

Артикул: CH-052-648
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина625 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Дон с подлокотниками бежевый тканевая обивка, металлические ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7.65 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки9.7 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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