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Стул Дон бежевый

Артикул: CH-052-648
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Дон с мягкой полукруглой спинкой и сидением из ткани букле отлично впишется в обеденную зону любой современной кухни. Каркас металлический, ножки выполнены в черном цвете. Дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Прекрасно сочетается с обеденным или письменным столом.

Количество штук в коробке: 2 шт
Габариты всех коробов : 65*62*43
Вес брутто изделия: 9,70
Объем всех коробов : 0,17

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Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,65 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Обивкаткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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