Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лофт Саммит
44 оценки
22 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло лофт Саммит - фото 1Кресло лофт Саммит - фото 2Кресло лофт Саммит - фото 3
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло лофт Саммит производства ChiedoCover

Кресло лофт Саммит

Артикул: CH-004-868
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья280 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Лофт Саммит, экокожа
Фотография товара Кресло Лофт Саммит, экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Саммит - модель для современных кафе и баров.

Подходит для: лофт-кафе, бары, дизайнерские пространства.

Преимущества:

- актуальный индустриальный стиль
- прочный каркас
- хорошо сочетается с интерьером лофт

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья280 мм
  • Материалткань, дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Амор

95
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге

43
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Вега венге, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, синее

31
Фотография товара Кресло College BX-3309/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3309/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3309/Black

10
Фотография товара Кресло College CLG-430 MBN Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-430 MBN Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-430 MBN Black

15
Фотография товара Кресло Клеон, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр розовый

11
Фотография товара Кресло Shrite, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shrite, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390
Оптовая цена

Кресло Shrite, белый букле

11
  • белый
  • коричневый
  • фиолетовый
  • бежевый, белый
Фотография товара Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
100 290
Оптовая цена

Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый

9
Новинка
Фотография товара Кресло венское Виспи, жесткое сиденье от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло венское Виспи, жесткое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
22 190

Кресло венское Виспи, жесткое сиденье

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий

15
  • синий
  • серый
  • зеленый
В наличии 68 шт.
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Сэм, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Сэм, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Сэм, серый

14
  • черный
  • серый
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Стэм, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Стэм, бежевый

14
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Мист компьютерный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, синий

15
Настоящее фото товара Стул Элис Кросс скуар, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Элис Кросс скуар, синий

9
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Оскар 360 бежевый, шоколадное золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар 360 бежевый, шоколадное золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Оскар 360 бежевый, шоколадное золото

5
  • серый, черный
  • бежевый, черный, золотой
В наличии 89 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09051
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый

26
  • серый
  • розовый
В наличии 89 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Feston, слоновая кость, букле с экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Feston, слоновая кость, букле с экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
10 99016
12 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Feston, слоновая кость, букле с экокожей

26
В наличии 61 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Abriola, черный, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Abriola, черный, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от10 69052
22 090 ₽Оптовая цена

Стул Abriola, черный, бронза

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Тилль, велюр, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, красный, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, велюр, красный

10
В наличии 41 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Алекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Кресло Алекс

33
Фотография товара Кресло Egg Pod Ball от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg Pod Ball, произведённого компанией ChiedoCover
85 390
Оптовая цена

Кресло Egg Pod Ball

48
Фотография товара Кресло Камила, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Камила, серый

33
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Коричневый

14
Фотография товара Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от34 980

Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак

15
Фотография товара Кресло Lopa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lopa, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Lopa

7
Фотография товара Кресло-кровать Мэдисон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Мэдисон, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена

Кресло-кровать Мэдисон

11
Настоящее фото товара Кресло Флинт, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
58 190

Кресло Флинт, раскладное, капучино

14
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В пути 344 шт.
Фотография товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий

7
  • светло-серый
  • бежевый
  • синий
В наличии 71 шт.
Фотография товара Кресло офисное Кристенсен велюр светло-серый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кристенсен велюр светло-серый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло офисное Кристенсен велюр светло-серый пластик белый

9
  • светло-серый
  • бежевый
  • синий
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Кресло лофт Саммит
Кресло лофт Саммит
от 22 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стул барный Меган СН, велюр, пыльно-синий

15
  • синий
  • серый
  • зеленый
В наличии 68 шт.
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Сэм, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Сэм, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Сэм, серый

14
  • черный
  • серый
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Стэм, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Стэм, бежевый

14
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Мист компьютерный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, синий

15

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности