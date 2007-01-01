Характеристики товара
Описание
Кресло Саммит - модель для современных кафе и баров.
Подходит для: лофт-кафе, бары, дизайнерские пространства.
Преимущества:
- актуальный индустриальный стиль
- прочный каркас
- хорошо сочетается с интерьером лофт
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина830 мм
- Высота700 мм
- Высота до сиденья280 мм
- Материалткань, дерево
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет