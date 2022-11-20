Характеристики товара
Описание
Высота: 70 см
Ширина: 74 см
Глубина: 83 см
Высота сиденья: 28 см
Материал: дерево, ткань
Высота: 70 см
Ширина: 74 см
Глубина: 83 см
Высота сиденья: 28 см
Материал: дерево, ткань
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
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Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Секция 2-х местеная без подлокотников, с металлическим кофейным столиком
Секция 2-х местеная без подлокотников
Секция 3-х местная с подлокотниками
Секция 2-х местная с подлокотниками
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Офисный стеллаж Хаген
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