Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота450 мм
- Вес8.3 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьясосна
- Страна изготовленияРоссия
Стул Turin, синий, золотые ножки
Стул Turin, чёрный
Стул Vivian, латте
Стул Vivian, пудровый
Стул Vivian, серый
Стул Vivian, серо-голубой
Стул Safir, велюр velutto 55/спинка и кант трусарди 37/1, морилка венге
Кресло садовое Лугано, под кожу, с подушкой
Кресло садовое Лугано, слоновая кость, с подушкой
Кресло садовое Лугано, черный, с подушкой
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Кросс-кантри c подушкой