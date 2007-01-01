Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Цвет ножек - черный; Ширина - 48; Глубина - 50; Высота - 90; Ширина сиденья - 31; Глубина сиденья - 36; Высота сиденья - 50; Высота сиденья максимальная - 70; Высота максимальная - 102;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина500 мм
- Высота900 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет