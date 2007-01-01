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Настоящее фото товара Стул Порч браун / блек, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Порч браун / блек
8 оценок
6 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Порч браун / блек

Артикул: CH-068-555
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Цвет ножек - черный; Ширина - 48; Глубина - 50; Высота - 90; Ширина сиденья - 31; Глубина сиденья - 36; Высота сиденья - 50; Высота сиденья максимальная - 70; Высота максимальная - 102;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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