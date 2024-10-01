Товар в корзине. Перейти
Стул барный Dome, экокожа, светло-серый - фото 1Стул барный Dome, экокожа, светло-серый - фото 2Стул барный Dome, экокожа, светло-серый - фото 3Стул барный Dome, экокожа, светло-серый - фото 4Стул барный Dome, экокожа, светло-серый - фото 5

Стул барный Dome, экокожа, светло-серый

Артикул: CH-068-040
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Амьен, оттенок морской волны
Фотография товара Стул Амьен, оттенок морской волны от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр
Фотография товара Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современная модель барного стула Dome в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.

Обивка из экокожи практичный вариант для мебели. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки позволяют разместить барный стул в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.

Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Декоративная стяжка в виде ромбов подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножка оснащена подножкой для удобного положения ног.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота1140 мм
  • Вес7.35 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки16.40 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет Лофт-12 НМ барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ барный

62
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79015
2 090 ₽Оптовая цена

Стул барный на металлокаркасе

121
Фотография товара Стул барный Нерон бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Нерон бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул барный Нерон бежевый

36
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Тейлор, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул барный Тейлор, велюр черный

72
Фотография товара Стул барный Марк, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марк, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул барный Марк, черный

56
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 19010
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий

51
Фотография товара Барный стул Лагер, розовая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, розовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Лагер, розовая кожа

85
В наличии 36 шт.
Фотография товара Барный стул Лофт катания дасти блю / белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лофт катания дасти блю / белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Лофт катания дасти блю / белый матовый

50
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный

6
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул барный Grace Grey Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Grey Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул барный Grace Grey Ткань Серый

6
В наличии 62 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 285

Чехол Е06 на стул Eames, синий

31
Фотография товара Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый

32
New
Фотография товара Тележка лофт Willow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Willow, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Willow

15
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый

38
Фотография товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600

33
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Star, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Star

14
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 225

Чехол Е03 на стул Eames, серый

43
Фотография товара Барный стол Четвинд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Барный стол Четвинд

37

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул DUBAI синий велюр, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул DUBAI синий велюр, золото, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Барный стул DUBAI синий велюр, золото

33
В наличии 32 шт.
Фотография товара Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа

36
В наличии 70 шт.
Фотография товара Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото

42
Фотография товара Стул барный Гарда бежевый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда бежевый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул барный Гарда бежевый бархат ножки золото

34
Настоящее фото товара Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

43
Фотография товара Барный стул Круз , вишневый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , вишневый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Барный стул Круз , вишневый глянец

30
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Feona dark beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Feona dark beige, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99032
10 250 ₽Оптовая цена

Барный стул Feona dark beige

35
Фотография товара Барный стул Полубарный стул Бэнбу velutto 49 / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Полубарный стул Бэнбу velutto 49 / белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Барный стул Полубарный стул Бэнбу velutto 49 / белый

36
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Joy-S, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Joy-S, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Joy-S, антрацит

15
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул барный Mantis, экокожа, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mantis, экокожа, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул барный Mantis, экокожа, темно-серый

13
В наличии 57 шт.В пути 40 шт.

Товар в корзине

Стул барный Dome, экокожа, светло-серый
Стул барный Dome, экокожа, светло-серый
9 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 285

Чехол Е06 на стул Eames, синий

31
Фотография товара Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый

32
New
Фотография товара Тележка лофт Willow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Willow, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Willow

15
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47