Характеристики товара
Описание
Идеальная модель для любого интерьера, отличающаяся свежим и современным дизайном.
Штабелируемый.
Данная модель подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Количество в упаковке: 4 шт
Вес брутто: 22 кг
Размер упаковки: 810х520х1040 мм
Объем упаковки: 0.438 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина550 мм
- Высота880 мм
- Вес4.6 кг
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет