Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый полубарный Belek, белый - фото 1Стул пластиковый полубарный Belek, белый - фото 2Стул пластиковый полубарный Belek, белый - фото 3Стул пластиковый полубарный Belek, белый - фото 4Стул пластиковый полубарный Belek, белый - фото 5Стул пластиковый полубарный Belek, белый - фото 6Стул пластиковый полубарный Belek, белый - фото 7

Стул пластиковый полубарный Belek, белый

Артикул: CH-067-366
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни
Фотография товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Флэш черный
Фотография товара Стул барный Флэш черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Армирован стекловолокном. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Сертифицирован CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес5,4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки1230 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки26 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Him and Her черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена

Стул Him and Her черный

37
Распродажа
Фотография товара Стул барный Мартин черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59052
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Мартин черный

45
Фотография товара Стул прозрачный Allegra, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Allegra, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Allegra, черный

49
Фотография товара Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый

48
Фотография товара Стул Кайфенг красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кайфенг красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Кайфенг красный, черный

49
Фотография товара Стул барный Masters, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Masters, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Masters, белый

47
Распродажа
Фотография товара Стул Moris пластик оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69012
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Moris пластик оранжевый

32
В наличии 68 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Сэдрик, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сэдрик, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Кресло Сэдрик, розовое

34
Фотография товара Стул Spike, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spike, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Spike, зеленый

45
В наличии 58 шт.
Фотография товара Стул Pearl прозрачный банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pearl прозрачный банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Pearl прозрачный банкетный

5
В наличии 23 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 112, габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 112, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол 112, габардин

40
Фотография товара Стол Melody от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Melody, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стол Melody

40
Фотография товара Подушка для садовых качелей, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, желтая

33
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45
Фотография товара Чехол для стола 05, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол для стола 05, желтый

34
Фотография товара Стол пластиковый Прованс квадратный, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Прованс квадратный, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стол пластиковый Прованс квадратный, шоколад

32
В наличии 6 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная

42
Фотография товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

41
Фотография товара Бант 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 03, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Бант 03

45
Настоящее фото товара Стол пластиковый, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стол пластиковый, фуксия (розовый)

14
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, зеленое

41
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Air, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Air, бежевый

38
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Ara Lounge, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ara Lounge, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Ara Lounge, оранжевый

48
Фотография товара Стул пластиковый Cross, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Cross, темно-серый

42
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Уни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уни, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стул Уни

39
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Фрак, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2906
3 490 ₽Оптовая цена

Стул Фрак, салатовый

42
Фотография товара Стул барный пластиковый Wave, хром, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Wave, хром, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Wave, хром, лен

147
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Адриано, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адриано, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул Адриано, белый

41
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, тортора, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, тортора, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, тортора, лен

30
Настоящее фото товара Стул Сайлас, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Сайлас, белый

9

Товар в корзине

Стул пластиковый полубарный Belek, белый
Стул пластиковый полубарный Belek, белый
от 10 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 112, габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 112, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол 112, габардин

40
Фотография товара Стол Melody от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Melody, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стол Melody

40
Фотография товара Подушка для садовых качелей, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, желтая

33
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45