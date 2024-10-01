Характеристики товара
Описание
Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Армирован стекловолокном. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Сертифицирован CATAS.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Высота980 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес5,4 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки1230 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Вес упаковки26 кг